Спорт

Гандболисты волгоградского «Каустика» дома проиграли лидеру Суперлиги

Спорт 14.02.2025 06:34
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14.02.2025 06:34


Гандболисты «Каустика» накануне, 13 февраля, на домашней площадке уступили «Чеховским медведям» со счетом 29:36 в очередном туре предварительного этапа мужской Суперлиги, сообщает V102.RU.

Волгоградская команда подошла к противостоянию с подмосковным клубом с серией из четырех поражений подряд в чемпионате. В прошлом матче «химики» уступили в гостях «Динамо-Сунгулю» из Челябинской области - 29:34. «Каустик» продолжает замыкать турнирную таблицу с одной победой и всего двумя заработанными очками в активе. «Чеховские медведи» в свою очередь до выезда в Волгоград в отечественной Суперлиге выиграли 14 раз и только дважды проиграли, что позволило команде легендарного специалиста и заслуженного тренера СССР и России Владимира Максимова расположиться на первом месте в турнирной таблице.

Однако, несмотря на изначальный статус соперников, старт встречи выдался боевым. Первые два мяча в поединке забросили гости. Хозяева вскоре ответили - в позиционных атаках были точны Никита Ларин и Виктор Бабкин. Затем подмосковные спортсмены регулярно выходили вперед, но волгоградцы успешно догоняли оппонентов. Только во второй трети тайма чеховский клуб немного оторвался от «химиков» - 8:5. На 20-й минуте игрок хозяев Даниил Кольцов реализовал семиметровый, а спустя пару минут Владислав Глущенко в контратаке сократил отставание до минимума - 11:12.

Концовка тайма также прошла в напряженной борьбе. Перед заключительным отрезком первой половины наставник «Каустика» Дмитрий Бочарников использовал тайм-аут, после которого сразу же отличился Станислав Токмаков. Перед перерывом Даниил Кольцов в очередной раз реализовал пенальти, но в следующей своей атаке волгоградцы допустили потерю, которой тут же воспользовались гости. Подмосковный гандболист Александр Ермаков установил окончательный результат по итогам тайма - 17:14 в пользу «Чеховских медведей».

Начало второго тайма «Каустику» не удалось провести на качественном уровне. Хозяева совершили ошибки в атаке, а соперники забросили четыре мяча подряд, увеличив преимущество до семи очков. Затяжную голевую засуху «химиков» прервал опытный Сергей Косенков. На 37-й минуте бросок Кирилла Котова с семиметровой отметки отразил голкипер «Каустика» Никита Михайлов, а в следующей комбинации Косенков снова поразил ворота.

«Каустик» пытался приблизиться к гостям, но после перерыва «Чеховские медведи» действовали хладнокровнее на чужой половине площадки, полностью оправдав статус фаворита поединка. Перед стартом заключительной пятиминутки гости лидировали с запасом - 33:24. После тайм-аута «Каустика» хозяева провели несколько результативных атак, но это не помешало «Чеховским медведям» в итоге одержать уверенную победу со счетом 36:29. Никита Ларин, Сергей Косенков и Даниил Кольцов забросили по пять мячей, а в составе подмосковной команды лучшим бомбардиром стал Кирилл Котов - шесть точных попаданий. 

Таким образом, «Каустик» продолжил свою неудачную серию, потерпев пятое поражение подряд в Суперлиге. До конца предварительного этапа чемпионата остается всего два тура, а очередной поединок «Каустик» проведет только в следующем месяце - 20 марта «химики» на выезде сыграют с еще одним сильным соперником, идущим в группе лидеров, - московским ЦСКА.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: ГК «Каустик»/vk.com (архив)

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