Происшествия

В Волжском сбили курьера на электровелосипеде

Происшествия 13.02.2025 19:11
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13.02.2025 19:11




В Волжском автомобиль сбил курьера на электровелосипеде. Как сообщает ИА «Высота 102», происшествие зафиксировали уличные камеры. 
ДТП случилось на улице Химиков сегодня, 13 февраля, около семи часов утра. На кадрах видно, как автомобиль, который выезжает на главную дорогу, сбивает двигавшегося по ней доставщика еды на двухколесном транспорте. Мужчина с велосипедом падают, однако почти сразу курьер поднялся и продолжил далее свой путь. 
Доставщика, скорее, спасло то обстоятельство, что автомобиль ехал не очень быстро. При этом пользователи считают, что в аварии был виноват водитель автомобиля. 
Видео Powernet

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