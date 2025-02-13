



В Волжском из-за вчерашнего инцидента на трамвайных путях изменилось движение некоторых маршрутов. Как сообщили ИА «Высота 102» в МУП «Волжская автоколонна №172», вечером 12 февраля на кольце ВПЗ произошла поломка трамвайного вагона. Однако ремонтные работы по замене двухосной колёсной пары не смогли произвести накануне из-за сумерек. Их решено было перенести на светлое время суток. В Волжском из-за вчерашнего инцидента на трамвайных путях изменилось движение некоторых маршрутов. Как сообщили ИА «Высота 102» в МУП «Волжская автоколонна №172», вечером 12 февраля на кольце ВПЗ произошла поломка трамвайного вагона. Однако ремонтные работы по замене двухосной колёсной пары не смогли произвести накануне из-за сумерек. Их решено было перенести на светлое время суток.

В связи с этим со вчерашнего дня и сегодня, 1 февраля, с утра и до обеда в Волжском полностью остановлено движение трамваев по маршруту №1 и изменено движение трамваев по маршрутам №4 и № 4а. Трамваи по маршрутам №4 и №4а в прямом и обратном направлении будут ходить от своих начальных и конечных остановок через пос. Рабочий и далее по своим обычным маршрутам. В связи с этим со вчерашнего дня и сегодня, 1 февраля, с утра и до обеда в Волжском полностью остановлено движение трамваев по маршруту №1 и изменено движение трамваев по маршрутам №4 и № 4а. Трамваи по маршрутам №4 и №4а в прямом и обратном направлении будут ходить от своих начальных и конечных остановок через пос. Рабочий и далее по своим обычным маршрутам.

При этом от кольца ВПЗ и до АО «Текскор» с 05.30 час. и до 08.30 час. будут ходить три автобуса с интервалом 20 минут, пояснили в муниципальном предприятии. При этом от кольца ВПЗ и до АО «Текскор» с 05.30 час. и до 08.30 час. будут ходить три автобуса с интервалом 20 минут, пояснили в муниципальном предприятии.

Напомним, поломки трамваев в Волжском происходят довольно часто. Трамвайный парк второго по величине города Волгоградской области не менялся уже несколько десятков лет. Напомним, поломки трамваев в Волжском происходят довольно часто. Трамвайный парк второго по величине города Волгоградской области не менялся уже несколько десятков лет.



