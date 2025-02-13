Происшествия

В Волжском заблокировано движение трамвайного маршрута из-за ЧП на рельсах

Происшествия 13.02.2025 09:09
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13.02.2025 09:09


В Волжском  из-за вчерашнего инцидента на трамвайных путях изменилось движение некоторых маршрутов. Как сообщили ИА «Высота 102» в МУП «Волжская автоколонна №172», вечером 12 февраля  на кольце ВПЗ произошла поломка трамвайного вагона. Однако ремонтные работы по замене двухосной колёсной пары не смогли произвести накануне из-за сумерек. Их решено было перенести на светлое время суток. 
В связи с этим со вчерашнего дня и сегодня, 1 февраля, с утра и до обеда в Волжском полностью остановлено  движение трамваев по маршруту №1 и изменено движение трамваев по маршрутам №4 и № 4а. Трамваи по маршрутам №4 и №4а в прямом и обратном направлении  будут  ходить от своих начальных и конечных остановок через пос. Рабочий и далее по своим обычным маршрутам.
При этом от кольца ВПЗ и до АО «Текскор»  с 05.30 час. и до 08.30 час. будут ходить  три автобуса с интервалом 20 минут, пояснили в муниципальном предприятии.
Напомним, поломки трамваев в Волжском происходят довольно часто. Трамвайный парк второго по величине города Волгоградской области не менялся уже несколько десятков лет. 

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