В Волгоградской области до 6 лет лишения свободы грозит бывшему председателю СНТ «Садовод-2», который путем манипуляций похитил у садоводов экскаватор-земснаряд стоимостью 500 тысяч рублей. Об этом V102.RU сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Согласно материалам дела, которое направлено для рассмотрения в Волжский городской суд, похищенное имущество СНТ приобреталось членами трех товариществ для очистки протока водоема, из которого производился забор воды в поливных целях. Распоряжаться экскаватором-земснарядом можно было только с согласия всех собственников, но фигуранта уголовного дела это не остановило.

В апреле 2021 года он заказал оценку этой спецтехники, а потом единолично заключил с подконтрольной фирмой договор строительного подряда по укладке трубопровода, предоставив в качестве залога принадлежащий СНТ земснаряд. В декабре 2022 года председатель товарищества внес в протокол общего собрания недостоверные сведения якобы о принятии решения о погашении задолженности по договору строительного подряда путем передачи в собственность заказчика экскаватора-земснаряда.

В марте 2023 года предприимчивый мужчина официально стал владельцем и директором общества, в пользу которого был передан экскаватор-земснаряд. О том, что имущество выбыло из владения СНТ члены товарищества узнали лишь 2024 году, после чего обратились в правоохранительные органы.

Фигурант уголовного дела своей вины не признает. Его будут судить за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Фото из архива V102.RU