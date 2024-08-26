Общество

В центре Волгограда снесут 12 зданий для строительства транспортно-пересадочного узла

Общество 26.08.2024 15:52
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26.08.2024 15:52

Власти Волгограда готовятся к строительству нового автовокзала, который станет ядром современного транспортно-пересадочного узла Центрального района. Как сообщает ИА «Высота 102», для реализации масштабного проекта потребуется снос 12 зданий, находящихся на муниципальной земле.

- В настоящее время в рамках подготовительного этапа по созданию ТПУ в Центральном районе завершается работа по подготовке проектной документации на снос 12 неэксплуатируемых зданий, расположенных на территории, прилегающей к автовокзалу. Сроки проведения работ и другие подробности будут известны после завершения разработки документации, - рассказали журналистам в пресс-службе администрации Волгограда.


Параллельно с подготовкой города к «зачистке» полузаброшенной территории, областные власти, в ведении которых находятся междугороднее транспортное сообщение, готовятся приступить и к проектировке нового автовокзала.

- В настоящее время идет предпроектная работа, - уточнили в облкомдортрансе.

При этом назвать конкретные сроки и стоимость реализации проекта в администрации региона затруднились, сославшись на необходимость разработки полноценной проектно-сметной документации.


Согласно информации публичной кадастровой карты, 12 зданий, которые власти планируют снести, располагаются на земельном участке с кадастровым номером 34:34:040021:46, с видом разрешённого использования «строительство капитального объекта-многофункционального центра».



В случае если подготавливаемая территория в полном объёме войдёт в создаваемый транспортно-пересадочный узел, то площадь автовокзала, а также прилегающей транспортной инфраструктуры расширится без малого в четыре раза. Естественно, что новые масштабы потребуют и принципиально другого качества транспортной доступности объекта.


Поспособствует решение логистического вопроса реконструкция ул. Михаила Балонина. В настоящее время городские власти ожидают завершения проектирования нового автовокзала, после чего муниципалитет планирует приступить к предпроектным изысканиям по обновлению проезжей части.

Напомним, Центральный автовокзал Волгограда уже давно вызывает нарекания жителей и гостей региональной столицы. Ключевой объект транспортной инфраструктуры находится на полузаброшенной территории, куда осложнён доступ личного транспорта и практически полностью отсутствует возможность быстрой пересадки на муниципальные маршруты общественного транспорта. Сейчас ближайшие к транспортному узлу остановки:«ул. Новороссийская» и «Железнодорожный вокзал». Первая находится на отдалении 720 метров, вторая — 530 метров от вокзала, что не соответствует социальному стандарту транспортного обслуживания населения.


Более того, пешеходная инфраструктура, существующая сейчас у центрального автовокзала, никак не приспособлена для передвижения людей с ограниченными возможностями, а также пассажиров с чемоданами на колёсиках.


Тротуар имеет высокий подъём и частично находится в ненадлежащем состоянии. Пешеходный переход через ул. Михаила Балонина обустроен лишь в единственном месте на существенном удалении от вокзала. Лестницы на Комсомольский мост пандусами или подъёмниками не оборудованы.


Наиболее короткая дорога к остановке «ул. Новороссийская» имеет грунтовое покрытие и её использование после атмосферных осадков невозможно.

2 декабря 2023 года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров устроил выездное совещание с участием главы Волгограда Владимира Марченко, а также профильных чиновников региональной администрации, где заставил государственных деятелей пешком пройти по маршруту, который регулярно преодолевают пассажиры.

По итогу мероприятия, глава области поручил пересмотреть работу автовокзала, создав комфортные условия, отвечающие всем современным нормам и требованиям.

- Давайте сделаем большой проект единого транспортного узла и разобьем его на этапы. Начнем с создания мощного современного автовокзала, где будут учтены все элементы, связанные с транспортной доступностью, безопасностью и прочим. Второе — сделаем транспортный узел возле Комсомольского моста. И третье — продление дороги с выходом на улицу Хиросимы, - подчеркнул во время выездного совещания Андрей Бочаров.

Отметим, согласно ранее озвученным главой региона планам, старт строительных работ должен произойти в 2026 году.

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