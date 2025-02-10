В Волгограде задержан 22-летний пассажир, ударивший ножом таксиста





В Волгограде полицейские по горячим следам раскрыли нападение на таксиста. Как сообщает ИА «Высота 102», водитель стал жертвой многократно судимого 22-летнего местного жителя, который отказался платить за поездку.

- В полицию поступило сообщение от 44-летнего водителя такси. Мужчина сообщил, что находившийся в салоне пассажир, отказавшись платить за поездку, ударил его ножом в живот и завладел автомобилем. Потерпевший был доставлен в медучреждение с непроникающей колото-резаной раной брюшной полости, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.





В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан неработающий горожанин. На первом же допросе он сознался в содеянном, уточнив, что после совершения преступления бросил пострадавшего в машине на территории частного сектора в Дзержинском районе областного центра. Кроме того, нападавший специально повредил ножом колёса транспортного средства.

Отметим, по факту произошедшего полицейскими возбуждено уголовное дело о разбое. Сейчас решается вопрос о помещении задержанного в СИЗО. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области