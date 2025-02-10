В Волжском камеры сняли наезд автобуса на школьника

Происшествия 10.02.2025 11:14
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10.02.2025 11:14
В Волжском момент ДТП с автобусом и пешеходом попал на видео. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось накануне, 9 февраля, на улице Карбышева напротив дома №59.
Как пояснили в главке, водитель автобуса «Волгабас» совершил наезд на 9-летнего мальчика, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход доставлен в медучреждение.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области, видео Pawernet
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