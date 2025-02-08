Происшествия

42-летнего волгоградца задержали за убийство пенсионера топором

Происшествия 08.02.2025 14:00
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08.02.2025 14:00


В Волгограде полицейские за несколько дней вычислили убийцу пенсионера. Как сообщает ИА «Высота 102», труп 67-летнего мужчины с множественными повреждениями был обнаружен 5 февраля в одном из частных домов посёлка Гумрак на территории Дзержинского района.



Ранее в местный отдел полиции поступило заявление от сына пожилого человека. Он утверждал, что мужчина бесследно исчез ещё в декабре 2024 года.

- В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий тело мужчины было обнаружено в одном из домовладений п. Гумрак. Установлено, что его смерть носила криминальный характер, - подчеркнули в ГУ МВД России по Волгоградской области.

К расследованию произошедшего сразу же подключились и криминалисты СК России. Правоохранителям удалось установить все обстоятельства смерти пенсионера, а также выйти на убийцу.


- 24 декабря 2024 года подозреваемый распивал спиртные напитки в компании своего приятеля. В какой-то момент на фоне алкогольного опьянения между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник схватил топор и нанес им несколько ударов по голове потерпевшего, - рассказали журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

Преступником оказался 42-летний местный житель. Он был задержан и уже дал полицейским признательные показания.


- Приехал в гости к гражданину, переночевал у него. Утром начали выпивать. Выпили много. В какой-то момент он начал меня оскорблять, грубить. Я не выдержал, взял топор и ударил его по голове, после чего накрыл одеялом, закрыл дом и ушёл, - рассказал подозреваемый на допросе.

Отметим, по ходатайству следствия мужчина помещён в СИЗО. В настоящее время правоохранители формируют доказательную базу и готовятся передать дело в суд.

Фото и видео: ГУ МВД России и СУ СК России по Волгоградской области

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