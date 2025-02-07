В Волгограде задержали «меломана» за кражу умной колонки





В Советском районе Волгограда полиция задержала 43-летнего местного жителя, который проник в чужую квартиру и украл умную колонку. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ГУ МВД по региону, после пропажи электроники обратился в отдел полиции владелец квартиры.

30-летний волгоградец сообщил полицейским, что вышел ненадолго по своим делам из квартиры. По возвращении домой он заметил, что входная дверь не заперта. Уже в помещении он увидел единственную пропажу - умную музыкальную колонку.

Полиция быстро смогла установить личность подозреваемого и задержать его. Им оказался ранее судимый 43-летний местный житель. Мужчина сразу же сознался в содеянном.

- В настоящее время полицейские проверяют причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ - «Кража, с незаконным проникновением в жилище», - уточнили в пресс-службе регионального главка МВД.