Общество

Волгоградцев предупредили о кражах Telegram-аккаунтов через Wi-Fi

Общество 06.02.2025 16:28
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06.02.2025 16:28


Мошенники активно начали использовать Wi-Fi для кражи аккаунтов в Telegram. Об этом рассказали на странице управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в соцсетях.

Аферисты создают собственные фейковые сети, которые не отличаются от реальных. На них можно наткнуться в любом общественном месте - начиная от аэропортов и заканчивая торговыми центрами и фудкортами. 

При подключении к такой сети требуется пройти авторизацию. Хакеры могут запросить подтверждение через мессенджер Telegram, отправив шестизначный код в сервисном боте. После этого преступники получают доступ к аккаунтам жертв.

В МВД предупреждают, что для авторизации реальной точки доступа Wi-Fi используется только номер сотового телефона. 

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