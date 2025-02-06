Волгоградцев предупредили о кражах Telegram-аккаунтов через Wi-Fi





Мошенники активно начали использовать Wi-Fi для кражи аккаунтов в Telegram. Об этом рассказали на странице управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в соцсетях.

Аферисты создают собственные фейковые сети, которые не отличаются от реальных. На них можно наткнуться в любом общественном месте - начиная от аэропортов и заканчивая торговыми центрами и фудкортами.

При подключении к такой сети требуется пройти авторизацию. Хакеры могут запросить подтверждение через мессенджер Telegram, отправив шестизначный код в сервисном боте. После этого преступники получают доступ к аккаунтам жертв.

В МВД предупреждают, что для авторизации реальной точки доступа Wi-Fi используется только номер сотового телефона.