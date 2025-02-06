Общество

В поселок Волгоградской области нагрянули сильнейшие экстрасенсы страны

Общество 06.02.2025 15:10
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06.02.2025 15:10


Очередной выпуск рейтингового шоу канала «ТНТ» «Экстрасенсы: битва сильнейших 2» снимают в Волгоградской области. По информации жителей Городищенского района, на этот раз ведьмы, колдуны и медиумы нагрянули в поселок Новый Рогачик. 



Как и в любом другом населенном пункте России, куда приезжают участники шоу, в Новом Рогачике визит экстрасенсов стал громким событием. Чтобы лично увидеть наделенных сверхспособностями знаменитостей, на ул. Озерной у дома №52 собрались десятки местных жителей. 

На видеокадрах, которые появились сегодня в Сети, волгоградцев приветствуют Соня Егорова и ведущий шоу Илья Ларионов.

Очередное испытание экстрасенсам предстоит пройти в квартире местной жительницы, которую беспокоит соседство с потусторонним миром. 

Напомним, что последний визит экстрасенсов в Волгоградскую область состоялся в ноябре 2023 года. Тогда Влад Череватый, Марьяна Романова и Виктория Райдос разбирались в Ольховском районе в гибели молодой девушки Нади. 

Ранее медиумы приезжали в Котово Волгоградской области, где пришли к выводу, что местный житель Романа Серенко был жестоко убит, вопреки официальной версии правоохранительных органов. 

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