Карантин из-за ОРВИ ввели в 20 школах Волгограда и в 8 школах Волжского

В Волгограде в связи с ростом заболеваемости детей школьного возраста частичные профилактические меры – карантин – введены в 20 образовательных учреждениях. В городе Волжском в целях профилактики отдельные классы изолировали в 8 школах. Об этом 6 февраля ИА «Высота 102» сообщили в профильном комитете администрации Волгоградской области.

В общей сложности карантин на сегодня действует в 47 школах, расположенных на территории Волгоградской области. Кроме школ Волгограда и Волжского, в список вошли учреждения в Еланском, Серафимовичском, Кумылженском, Светлоярском и Даниловском районах, а также в городах Камышин, Михайловка и Урюпинск.

– Полностью на дистанционное обучение переведены ученики школы №7 в Камышине, – говорится в ответе на запрос информагентства.