Общество

В Волгограде ветераны СВО рассказали о боях насмерть, товариществе и планах на мирную жизнь

Общество 06.02.2025 15:41
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06.02.2025 15:41


6 февраля в Волгограде в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» состоялась церемония вручения наград участникам специальной военной операции по защите Донбасса. Как сообщает ИА «Высота 102», ветеранам были переданы сразу шесть комплектов медалей «За храбрость», а также орден Мужества.

Мероприятие традиционно прошло в Триумфальном зале. В нём приняли участие председатель областного комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Михаил Битюцкий, военком региона Андрей Летунов, а также представители местных ветеранских организаций, родственники бойцов, юнармейцы и школьники.

Открыли торжественную церемонию военнослужащие роты Почетного караула, которые под гимн России внесли государственный флаг. Позже собравшиеся почтили память погибших героев СВО минутой молчания, и началась основная часть.

В этот раз награждены были сразу семь волгоградских бойцов.


Приказом президента Владимира Путина ордена Мужества удостоен Алексей Д.

Медаль «За храбрость» 2-й степени вручена:

  • Владиславу Г.
  • Николаю З.
  • Андрею И.
  • Константину М.
  • Дмитрию П.
  • Николаю Х.

Примечательно, что большинство из отмеченных сегодня высокими государственными наградами ветеранов – мобилизованные и добровольцы. В числе бойцов, по зову сердца отправившихся на передовую, волгоградец Алексей Д. Осенью 2022 года, после объявления частичной мобилизации, мужчина, не дожидаясь повестки, добровольно пришёл в военкомат.


– Родственники, конечно, переживали за меня очень, но я для себя решил, что не могу поступить иначе. У меня за плечами уже был боевой опыт. Поэтому долг – есть долг. Да и кто, если не я. Вот сын вырастет и рано или поздно спросит, а где был отец во время всех этих событий. Не скажу же я ему, что его батя отсиживался где-то. Считаю, что мужчины, имеющие за плечами военный опыт, в такие тяжёлые для нашей страны моменты обязаны встать на её защиту, - подчеркнул ветеран.

В мирной жизни Алексей – тренер первой категории и преподаёт боевые искусства в спортивном клубе «Сталинград».


За время спецоперации мужчина успел поучаствовать и в подготовке бойцов-разведчиков, и непосредственно в опасных боевых заданиях, за одно из которых и был награждён орденом Мужества.

– Всё произошло на Запорожском фронте, во время начала контрнаступления ВСУ. Я командовал сначала группой разведчиков, а затем и опорным пунктом. В какой-то момент наше подразделение попало в окружение. В мешке мы были несколько недель. Я считаю, что, несмотря ни на что, задачу свою мы полностью выполнили. Бились за вверенный участок фронта до конца, – добавил доброволец.

Во время обороны Алексей был сильно ранен. Сохранить жизнь ему удалось во многом благодаря помощи сослуживца.

– Меня вытащил оттуда мой товарищ Андрюха. Он у нас был пулемётчиком. Нёс меня под обстрелом, когда я уже лишился ноги. В своё время я же его обучал, тренировал. В итоге получился первоклассный воин, – подчеркнул мужчина.


Волей судьбы Андрей И. был сегодня также награждён. Ему вручили медаль «За храбрость» 2-й степени.

– Андрюха получил ранение в бедро и был комиссован. То, что мы сегодня вместе получили награды – это какое-то провидение, судьба, наверное.

В настоящее время Алексей уже завершил лечение и возвращается к мирной жизни.

– В госпитале решил не задерживаться. Реабилитация мне не нужна. Вернулся на работу в спортивный клуб. Вновь занимаюсь спортом, воспитываю ребят, будущих мужчин и защитников родины. Тренирую их рукопашному бою. Часто приглашают в школы. Провожу для подростков открытые уроки. Рассказываю им о боях и своём опыте. Надеюсь, мой пример поможет им понять, что такое долг и любовь к нашей стране, – отметил ветеран.

Ещё один боец Владислав Г. также родом из Волгограда. Мужчина был мобилизован в 2022 году и участвовал в боях за Запорожскую область.

– Как такового боевого опыта у меня не было. В 2014 году проходил срочную службу, где получил военно-учётную специальность водителя. Конечно, когда меня забрали на передовую, родственники очень переживали, но долг есть долг. Я благодарен близким за поддержку, которая придавала мне силы жить, – рассказал фронтовик. – Воевал в составе пехотного подразделения. Осознание происходящего, как, наверное, и у многих, пришло после того, как мы с сослуживцами попали под первый обстрел. Во время одного из боевых заданий был ранен. Дальше госпиталь, комиссация и реабилитация.

До участия в боях Владислав работал в Сбербанке. Сейчас он уже восстановился в своей должности и постепенно возвращается к мирной жизни.

Дмитрий П. также в настоящее время постепенно отходит от тех жестоких событий, которые ему пришлось пережить на фронте.


– За два года это у меня первая медаль. Если честно, крайне тяжело вспоминать о тех событиях и что-то рассказывать. Меня даже мои парни, друзья спрашивают, но я стараюсь особо не делиться этим. Война – есть война. Пожалуй, что-то в нашей жизни лучше просто не вспоминать, – подытожил боец.

Сейчас Дмитрий старается всё время по максимуму уделить своей семье.

Фото: Геннадий Гуляев / ИА «Высота 102»

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