В Волжском карма настигла водителя, устроившего ДТП на ул. Энгельса





5 февраля в Волжском произошло двойное ДТП у остановки общественного транспорта «Оптовая база». Как сообщает ИА «Высота 102», на перекрёстке ул. Энгельса и ул. Пушкина в течение часа столкнулись сразу три легковых автомобиля. Загадочную аварию запечатлела одна из камер уличного видеонаблюдения.





Судя по опубликованным кадрам, в 16:45 пытавшийся обогнать «ВАЗ» водитель легковушки не вписался, влетев вбок своему визави. Однако карма не заставила спешащего волжанина долго ждать. Ровно через час ДТП повторилось вновь. В ожидающие ГАИ автомобили влетела ещё одна легковушка.

В результате солидно растянувший «паровозик» в вечерний час пик существенно осложнил движение на круговой развязке.

Отметим, пострадавших в ДТП нет. Все участники отделались лишь испугом.

Фото и видео: POWERNET / vk.com