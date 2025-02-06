«Специалисты торопят»: Сенатор Горняков собирает мазут на пляжах Анапы

Сенатор от Волгоградской области Сергей Горняков сообщил, что уехал в Анапу для участия в операции по спасению черноморского берега от мазута. Как сообщает V102.RU, политик опубликовал в своем Telegram-канале видео с Бугазской косы, где в настоящее время находятся волонтеры и развернут оперативный штаб «Единой России».

- Собираем мазут, который появился здесь на побережье после крушения танкеров. Работаем в штатном режиме, - сообщил сенатор.

По словам Горнякова, партийцы работают совместно с сотрудниками МЧС, экологами и волонтерами со всей страны.





- Мазут собираем специальной техникой и руками, - рассказывает Горняков. - Работа сложная не только физически, но и морально – тяжело видеть своими глазами перепачканных и погибших птиц, рыб, километры загрязненного песка, простирающиеся до самого горизонта. Специалисты торопят – нужно убрать максимум, пока солнце не прогрело песок, пропуская нефтепродукты дальше вглубь.





Участие в этой работе принимает группа волонтеров из Волгоградской области, в том числе и Горняков, который в Волгоградской области возглавляет реготделение партии и Южный межрегиональный совет координационный совет «Единой России».

Напомним, что 15 декабря 2024 года в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате в море попали тысячи тонн мазута, которые перевозили эти суда.

Фото, видео: Сергей Горняков / t.me