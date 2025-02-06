Во Фролово неизвестный сообщил об угрозе теракта в школе №5





6 февраля во Фролово Волгоградской области неизвестные сообщили о минировании школы №5. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на городскую администрацию, на место оперативно прибыли экстренные службы.

- Сегодня на телефон школы №5 поступил ложный сигнал о размещении в здании взрывного устройства. Оперативно прибывшие сотрудники спецслужб провели проверку — взрывное устройство не обнаружено, — подчеркнули в мэрии.

В настоящее время по факту произошедшего полицией организована проверка.

Напомним, ранее, 29 января, в Михайловке Волгоградской области из-за письма с информацией о минировании были эвакуированы ученики школы №11. Несколькими днями ранее, 27 января, телефонные «террористы» угрожали подорвать школу №29 города Волгограда.

Фото: администрация Фролово