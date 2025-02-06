Общество 06.02.2025 10:20
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06.02.2025 10:20
Более 216 тысяч предупреждений об отключении света за долги было направлено волгоградцам в минувшем году. Как сообщил ИА «Высота 102» гарантирующий поставщик электроэнергии «Волгоградэнергосбыт», такие предупреждения правомерны, являются обязательной частью процедуры и рассылаются, чтобы потребитель разобрался с задолженностью и избежал отключения.
— Ограничение электроснабжения может быть применено, если задолженность по лицевому счету превышает двукратный размер нормативного потребления. В прошлом году в Волгоградской области ограничения вводились для 10076 потребителей, а после уплаты долга в общей сумме более 61 млн рублей подача электроэнергии была им возобновлена. Всего же неплательщикам было направлено более 216 тысяч предупреждений, — пояснили в компании.
Информация о появлении долга указывается в платежной квитанции задолго до предупреждения об ограничении. Оборотная сторона «платежки» при этом выделена желтым цветом, что служит первым сигналом о накопившейся задолженности.
На то, чтобы разобраться с задолженностью и избежать отключения дается 20 дней со дня получения уведомления. При непогашении потребителем-должником задолженности в течение 20 дней исполнитель при наличии технической возможности вводит ограничение предоставления коммунальной услуги по электроэнергии.
При непогашении образовавшейся задолженности в течение 20 дней и при отсутствии технической возможности введения ограничения либо при непогашении образовавшейся задолженности по истечении 10 дней со дня введения ограничения предоставления коммунальной услуги компания приостанавливает предоставление коммунальной услуги по электроэнергии.
Для восстановления энергоснабжения потребуется оплатить не только задолженность, но и 3000 рублей для жителей многоквартирных домов за услуги по отключению и подключению.
Проверить наличие задолженности и установить ее причину можно на официальном сайте энергосбытовой компании через личный кабинет.
Фото: из архива ИА «Высота 102».
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