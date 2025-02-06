



В Среднеахтубинском районе Волгоградской области в воскресенье, 9 февраля, состоится грандиозное по зрелищности событие – масштабная реконструкция подвига Василия Маргелова и советских солдат. Для этого в Волгоград съедутся около полутысячи членов военно-исторических клубов из более чем 30 городов России и Республики Беларусь.

Историческая реконструкция под названием «За Сталинград!» состоится на территории спортивной школы «Юный Ястреб». Зрителям представят фрагмент героического боя 13-й гвардейской стрелковой дивизии под командованием полковника Василия Маргелова против немецкой танковой группы фельдмаршала Манштейна в декабре 1942 года.

– Личность легендарного военачальника выбрана не случайно – в 2025 году воздушно-десантные войска будут праздновать 95-летие со дня своего образования, «отцом-основателем» которых как раз и стал Василий Филиппович Маргелов, – поясняют организаторы мероприятия. – Для полного погружения в атмосферу реального боя организаторы задействуют около 30 единиц различной военной техники тех лет, кавалерию, а также покажут не менее 300 пиротехнических эффектов.

Организаторы ожидают несколько тысяч зрителей, для которых будут развернуты интерактивные площадки с предметами времен Великой Отечественной войны.