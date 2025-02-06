Волгоградский «Ротор» покинул Кирилл Донцов

Трудовое соглашение с игроком расторгнуто по взаимному согласию сторон. Об этом рассказали ИА «Высота 102» в волгоградском клубе «Ротор».
Кирилл пополнил ряды «Ротора» в июле 2023 года. Защитник провёл за сине-голубых 7 матчей.
23-летний футболист является воспитанником волгоградского футбола. Выступал за вторую команду «Ротора» в ПФЛ. В сентябре 2020 года Донцов дебютировал за волгоградцев в РПЛ, когда вышел на замену в матче с казанским «Рубином». Затем футболист играл за «Смоленск», махачкалинское «Динамо» и курский «Авангард». Летом 2023 года вернулся в «Ротор».
Фото СК «Ротор» VK.com