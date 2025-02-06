«Тело нашла соседка»: под Волгоградом обнаружили останки пропавшего в 2024 году мужчины

В Михайловском муниципальном округе Волгоградской области обнаружены останки мужчины, которого разыскивали с осени 2024 года. Печальную новость сообщили ИА «Высота 102» в поисковом отряде «Лиза Алерт».

В СУ СК по Волгоградской области пояснили, что тело пропавшего мужчины нашли на территории того же хутора, где он жил со своей матерью. Его обнаружила соседка в одном из заброшенных домов. На теле не было следов насильственной смерти.

Напомним, 42-летний житель хутора Сухов-2 Василий Анидалов исчез 27 октября прошлого года. Мужчина нуждался в медицинской помощи - он страдал психическим заболеванием.