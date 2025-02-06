Происшествия

«Тело нашла соседка»: под Волгоградом обнаружили останки пропавшего в 2024 году мужчины

Происшествия 06.02.2025 10:32
0
06.02.2025 10:32


В Михайловском муниципальном округе Волгоградской области обнаружены останки мужчины, которого разыскивали с осени 2024 года. Печальную новость сообщили ИА «Высота 102» в поисковом отряде «Лиза Алерт».

В СУ СК по Волгоградской области пояснили, что тело пропавшего мужчины нашли на территории того же хутора, где он жил со своей матерью. Его обнаружила соседка в одном из заброшенных домов. На теле не было следов насильственной смерти. 

Напомним, 42-летний житель хутора Сухов-2 Василий Анидалов исчез 27 октября прошлого года. Мужчина нуждался в медицинской помощи - он страдал психическим заболеванием. 


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
06.02.2025 10:15
Происшествия 06.02.2025 10:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.02.2025 09:43
Происшествия 06.02.2025 09:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.02.2025 11:17
Происшествия 05.02.2025 11:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.02.2025 11:01
Происшествия 05.02.2025 11:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.02.2025 10:43
Происшествия 05.02.2025 10:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.02.2025 09:39
Происшествия 05.02.2025 09:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.02.2025 17:06
Происшествия 04.02.2025 17:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.02.2025 15:51
Происшествия 04.02.2025 15:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.02.2025 12:57
Происшествия 04.02.2025 12:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.02.2025 12:52
Происшествия 04.02.2025 12:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.02.2025 11:05
Происшествия 04.02.2025 11:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.02.2025 10:05
Происшествия 04.02.2025 10:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.02.2025 16:50
Происшествия 03.02.2025 16:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.02.2025 13:20
Происшествия 03.02.2025 13:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.02.2025 10:25
Происшествия 03.02.2025 10:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:25
Суд обязал чиновников отремонтировать разбитую дорогу в Серафимовичском районеСмотреть фотографии
13:15
В Волгоградской больнице №25 открыли новую урологиюСмотреть фотографии
13:13
«Специалисты торопят»: Сенатор Горняков собирает мазут на пляжах АнапыСмотреть фотографииCмотреть видео
12:29
Волгоградский предприниматель насолил семги из лососяСмотреть фотографии
12:04
Под Волгоградом двоих рыбаков осудили за браконьерский улов на ДонуСмотреть фотографии
11:57
Что нельзя снимать во время атак БПЛА в Волгоградской области: смотрим постановлениеСмотреть фотографии
11:31
В Волгограде вступили в силу штрафы за видео и фото с мест атаки БПЛАСмотреть фотографии
11:23
Бойца из отряда «Бессмертный Сталинград» похоронят на КузбассеСмотреть фотографии
11:15
Председатель ВФСО «Динамо» Анатолий Гулевский отмечает свой День рожденияСмотреть фотографии
11:13
Под Волгоградом задержан мужчина, вонзивший нож в сердце приятеляСмотреть фотографии
10:44
Карантин из-за ОРВИ ввели в 20 школах Волгограда и в 8 школах ВолжскогоСмотреть фотографии
10:32
«Тело нашла соседка»: под Волгоградом обнаружили останки пропавшего в 2024 году мужчиныСмотреть фотографии
10:20
Волгоградцы заплатили более 60 миллионов рублей долга, чтобы им вернули светСмотреть фотографии
10:16
Яйца и сахар скромно подешевели в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:15
В Волгограде иномарка столкнулась с трамваем №13Смотреть фотографии
10:13
«Я бы в мельники пошел»: в Волгограде назвали топ небанальных вакансийСмотреть фотографии
09:43
Кувырок в открытое поле совершил водитель в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:04
Потомки маршалов Чуйкова и Баграмяна прибудут в ВолгоградСмотреть фотографии
09:02
Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП со школьным автобусомСмотреть фотографии
08:20
Три авиарейса задерживаются в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
06:48
Самый популярный бензин марки АИ-95 в Волгограде подорожал на 1 копейкуСмотреть фотографии
06:32
В аэропорту Волгограда возобновили прием и вылет самолетовСмотреть фотографии
23:01
В аэропорту Волгограда ограничены полеты в целях безопасностиСмотреть фотографии
21:47
Волгоградца оштрафовали за салют из 20 залповСмотреть фотографии
21:19
Волгоградская область опустилась в рейтинге перспективной работыСмотреть фотографии
20:48
В Волгограде с 1 марта изменятся правила продажи земельных участковСмотреть фотографии
20:23
Бастрыкин взял на карандаш дело о травле волгоградской зоозащитницыСмотреть фотографии
19:56
Волгоградка Ульяна Клюева взяла серебро на Кубке РоссииСмотреть фотографии
19:26
Второе заседание по делу главы района Ивана Геля пройдет 12 февраляСмотреть фотографии
19:10
Родным павших в СВО героев передали ордена Мужества в ВолжскомСмотреть фотографии
 