Суд обязал чиновников отремонтировать разбитую дорогу в Серафимовичском районе

Серафимовичский районный суд Волгоградской области обязал региональный комитет транспорта и дорожного хозяйства организовать ремонт дороги, которая стала небезопасной для движения. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, плохое состояние автодороги «Михайловка - Серафимович - Суровикино», расположенной в границах Серафимовичского района, было выявлено в ходе надзорной проверки.





Установлено, что дорожное покрытие разбито. На дороге зафиксированы существенные дефекты, выбоины и просадки, препятствующие безопасному движению транспортных средств.

Районная прокуратура обратилась с иском в суд к профильному комитету администрации Волгоградской области с требованием организовать ремонтные работы. Исполнение решения взято прокуратурой на контроль.

Фото: прокуратуры Волгоградской области