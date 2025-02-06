Бойца из отряда «Бессмертный Сталинград» похоронят на Кузбассе

Сегодня, 6 февраля, в городе Новокузнецке Кемеровской области проводят в последний путь 24-летнего бойца из отряда «Бессмертный Сталинград» Андрея Голубева. Об этом, как передает V102.RU, сообщил депутат Госдумы РФ от Волгоградской области Андрей Гимбатов.

У Андрея Голубева был позывной «Малой». Он родился и вырос на Кузбассе, учился в индустриальном техникуме, а после срочной службы остался в армии.

- Когда уходят такие ребята сердце особенно щемит. Открытый, смелый. Совсем молодой – 24 года, - написал Гимбатов в своем Telegram-канале. - Глубочайшие соболезнования близким Андрея. Его приемным родителям, супруге и мальчику, для которого Андрей фактически стал отцом.

Фото: Андрей Гимбатов / t.me

Коллаж: Алексея Костякова / V102.RU