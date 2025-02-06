Волгоградский предприниматель насолил семги из лосося

Общество 06.02.2025 12:29
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06.02.2025 12:29
Очередное нарушение при оформлении электронных ветеринарных документов на продукцию животного происхождения выявил волгоградский Россельхознадзор. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, зарегистрированный на территории региона предприниматель умудрился изготовить из 11 килограммов лосося мороженого такое же количество слабосоленой кусковой семги, что фактически невозможно.
Внесение недостоверных сведений о продукции является нарушением порядка оформления сопроводительных документов и не обеспечивает прослеживаемость продукции, заключили в Россельхознадзоре.
Предприниматель уже получил предостережение о недопустимости подобных действий, а недостоверные документы на невиданную рыбную продукцию аннулированы.
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