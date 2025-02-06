



6 февраля день рождения отмечает генерал-лейтенант Анатолий Гулевский. Под началом экс-руководителя УФСБ России по Волгоградской области сегодня, как сообщает ИА «Высота 102», в России активно развивается спортивное общество «Динамо».

Анатолий Гулевский родился в 1962 году, а работу в органах федеральной службы безопасности начал в 1987-м. На должность руководителя регионального управления ФСБ России Анатолий Николаевич был назначен в 2014 году. По истечении пяти лет – в 2019-м – Анатолий Гулевский был избран на должность Председателя ВФСО «Динамо» и покинул Волгоградский регион.

За время работы на руководящих постах ФСБ России и в должности председателя всероссийского спортобщества Анатолий Николаевич был награжден орденами «За военные заслуги», медалями «За участие в контртеррористической операции», «За службу в контрразведке» III и II степени, знаком «За заслуги в развитии динамовского движения».

Напомним, что в 2024 году в Волгограде состоялось открытие нового многофункционального спорткомплекса в Дзержинском районе, возведение которого в сжатые сроки состоялось под чутким руководством Анатолия Гулевского.

Редакция ИА «Высота 102» присоединяется к поздравлениям в адрес Анатолия Николаевича.