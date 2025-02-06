Под Волгоградом участница войны отметила 100-летний юбилей

Жительница города Палласовки, участница Великой Отечественной войны Татьяна Степановна Каширина, сегодня, 6 февраля, отмечает свой 100-летний юбилей. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации Палласовского района Волгоградской области, депутаты районной думы приняли решение присвоить Татьяне Степановне звание Почетного гражданина Палласовского района.

Юбилярша родилась 6 февраля 1925 года в хуторе Калашники. Всю войну она прослужила связисткой на железной дороге, в том числе и на железнодорожной станции Палласовка. Свой боевой путь начала на станции Баскунчак Астраханской области рядовой связисткой.

В период Сталинградской битвы Татьяна Степановна обслуживала участок от станции Баскунчак до Сталинграда. Войну закончила в звании младшего лейтенанта. Награждена многочисленными медалями, среди которых самая памятная для неё – «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».

Фото администрации Палласовского района