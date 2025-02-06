В Саратове увеличат набор курсантов в артиллерийское училище





В городе Саратове в текущем 2025 году увеличат набор курсантов в артиллерийское училище. Об этом сегодня, 6 февраля, со ссылкой на губернатора региона Романа Бусаргина сообщило ИА «СарИнформ». Глава Саратовского региона сделал заявление на встрече с начальником училища полковником Романом Дороховым.

– Артиллерийское училище работало в начале 1960-х годов. Потом его несколько раз перепрофилировали. В 2024 году было принято решение о его воссоздании, – напоминают саратовские журналисты. – Учреждение возглавил участник СВО Роман Дорохов.

В настоящее время в саратовском училище обучается 281 курсант. В 2025 году количество обучающихся должно превысить 400 человек.

Отдельно сообщается, что в училище планируют открыть новую специальность по направлению «беспилотные летательные системы».