Федеральные новости

В Саратове увеличат набор курсантов в артиллерийское училище

Федеральные новости 06.02.2025 14:43
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06.02.2025 14:43


В городе Саратове в текущем 2025 году увеличат набор курсантов в артиллерийское училище. Об этом сегодня, 6 февраля, со ссылкой на губернатора региона Романа Бусаргина сообщило ИА «СарИнформ». Глава Саратовского региона сделал заявление на встрече с начальником училища полковником Романом Дороховым.

Артиллерийское училище работало в начале 1960-х годов. Потом его несколько раз перепрофилировали. В 2024 году было принято решение о его воссоздании, – напоминают саратовские журналисты. –  Учреждение возглавил участник СВО Роман Дорохов. 

В настоящее время в саратовском училище обучается 281 курсант. В 2025 году количество обучающихся должно превысить 400 человек. 

Отдельно сообщается, что в училище планируют открыть новую специальность по направлению «беспилотные летательные системы». 

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