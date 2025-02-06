Выплаты пострадавшим от ЧС волгоградцам увеличат на 9,5% в 2025 году

Размер финансовой помощи пострадавшим в результате ЧС в 2025 году проиндексируют на размер инфляции в 9,5%, передает V102.RU.

По информации МЧС России, уже подготовлены соответствующие проекты постановлений правительства РФ об увеличении размеров единовременной материальной и финансовой помощи гражданам в связи с утратой ими имущества необходимости и выплачиваемых гражданам единовременных пособий.

- В этом году мы предлагаем проиндексировать размеры этих выплат на 9,5% с учетом уровня инфляции (потребительских цен), - цитирует ведомство главу МЧС России Александра Куренкова.

Планируется, что это произойдет уже с 1 апреля текущего года.

В настоящее время, с учетом индексации прошлого года, единовременная материальная помощь составляет 15 тысяч рублей; при частичной утрате имущества первой необходимости – 75 тысяч, при полной утрате – 150 тысяч.

Выплаты родственникам погибших – 1,5 млн рублей. За вред здоровью – от 300 до 600 тысяч в зависимости от тяжести.

Фото из архива V102.RU