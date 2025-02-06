Под Волгоградом двоих рыбаков осудили за браконьерский улов на Дону

Городищенский районный суд Волгоградской области признал двоих местных жителей виновными в незаконной добыче рыбы на Дону на полмиллиона рублей. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, рыбакам назначено 2 года условно каждому с испытательным сроком 2 года.

Судом установлено, что 38-ми и 44-летний мужчины в сентябре 2024 года рыбачили в акватории Дона на металлической лодке с подвесным двигателем. Они установили сеть длиной более 70 метров, которая является запрещенным орудием лова. С ее помощью они добыли около 200 экземпляров рыбы различных видов на сумму более 500 тысяч рублей.

Вину они признали.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Фото из архива V102.RU