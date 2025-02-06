Уроженку Камышина назначили в МИД РФ главной по Африке

Уроженка Камышина Волгоградской области Татьяна Довгаленко назначена директором нового Департамента партнерства с Африкой. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на МИД РФ, ее представил глава министерства Сергей Лавров на полях международного дискуссионного клуба «Валдай».

Как следует из данных Росконгресса, в системе МИД России Татьяна Евгеньевна работает с 1996 года. Она занимала дипломатические должности в Посольстве России во Франции и Постоянном представительстве России при ОБСЕ в Вене. В 2011-2016 годах была начальником отдела Европейского союза Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России, в 2016-2023 годах – заместителем Постоянного представителя Российской Федерации при ЮНЕСКО.

В 2023 году ее назначили заместителем директора Департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России и Ответственным секретарем Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

Татьяна Довгаленко имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника 1 класса.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Инфокам, Татьяна Довгаленко заканчивала камышинскую школу №9. Её отец — Евгений Иванович Довгаленко возглавлял завод «Ротор».

В 1996 году уроженка Камышина окончила МГИМО МИД России, после чего началась ее блестящая дипломатическая карьера. Она владеет английским, итальянским и французским языками.

Фото: МИД России