Под Волгоградом в ДТП погиб водитель ВАЗ-2115

Происшествия 08.05.2025 10:16
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08.05.2025 10:16
Полиция устанавливает обстоятельства смертельной аварии в Иловлинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось сегодня, 8 мая, в 5-20 ч. на 18 км автодороги «Лог – Новогригорьевская – Клетский – Серафимович».
Водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением, совершил наезд на препятствие, в результате чего машина опрокинулась. Водитель скончался на месте ДТП, пассажирку госпитализировали.Скриншот видео ГУ МВД по Волгоградской области
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