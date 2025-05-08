В центре Волгограда 9 мая пропадет интернет

Фото V102.RU (архив)
Общество 08.05.2025 12:45
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08.05.2025 12:45
Фото V102.RU (архив)
Завтра, 9 мая, в центре Волгограда и в местах массового скопления жителей и гостей города могут наблюдаться проблемы с интернетом. В частности, трудности со связью прогнозируют во время проведения Парад Победы на площади Павших борцов.Как ранее сообщало V102.RU, интернет уже традиционно пропадает в этот день в центре Волгограда. Однако проблемы со связью и с выходом в глобальную сеть могут возникнуть в том числе и из-за интенсивных потоков граждан, особенно в популярных у туристов местах.
Фото V102.RU (архив)
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