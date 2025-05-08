Больше уехало, чем приехало: Росстат оценил миграцию в Волгоградской области

В Волгоградской области в начале 2025 года зафиксирована миграционная убыль населения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата, в январе-феврале в регион приехали жить 4908 человек, однако количество покинувших его оказалось выше – 6048 граждан. Таким образом, миграционная убыль населения составила 1140 человек.
Напомним, по итогам 2024 года волгоградский регион показал небольшой прирост мигрантов. Область выбрали своим местом жительства 6770 человек, тогда как уехали отсюда 6725 человек.
Между тем, в начале 2025 года миграционная убыль наблюдалась, помимо Волгоградской области, еще в трех регионах: в Адыгее (-429), в калмыки (-79) в Севастополе (-292).
Традиционно самый высокий прирост мигрантов отмечался в Краснодарском крае – 2661 человек.
Фото V102.RU (архив)