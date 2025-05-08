Происшествия

На Спартановке в Волгограде Mercedes разгромил «Пятерочку»

Происшествия 08.05.2025 11:41
0
08.05.2025 11:41




На Спартановке в Волгограде утром  8 мая иномарка протаранила вход в супермаркет «Пятерочку». Последствия – разрушенные крыльцо, пандус  и стены – сняли на видео очевидцы. В ГУ МВД России по Волгоградской области ИА «Высота 102» пояснили, что за рулем врезавшегося в магазин Mercedes находился 24-летний мужчина. Однако прав у владельца иномарки не имелось.
К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. Водитель объяснил, что не справился с управлением из-за возникшей технической неисправности.
 
Автомобиль помещен на специализированную стоянку, составлены протоколы по выявленным нарушениям ПДД – езда без прав, тонировка.
Видео Спартановка City t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
08.05.2025 14:24
Происшествия 08.05.2025 14:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.05.2025 11:15
Происшествия 08.05.2025 11:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.05.2025 10:16
Происшествия 08.05.2025 10:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.05.2025 10:01
Происшествия 08.05.2025 10:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.05.2025 18:50
Происшествия 07.05.2025 18:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.05.2025 12:18
Происшествия 07.05.2025 12:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.05.2025 12:00
Происшествия 07.05.2025 12:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.05.2025 11:08
Происшествия 07.05.2025 11:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.05.2025 09:34
Происшествия 07.05.2025 09:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.05.2025 08:04
Происшествия 07.05.2025 08:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.05.2025 14:59
Происшествия 06.05.2025 14:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.05.2025 14:11
Происшествия 06.05.2025 14:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.05.2025 11:57
Происшествия 06.05.2025 11:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.05.2025 10:34
Происшествия 06.05.2025 10:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.05.2025 20:21
Происшествия 05.05.2025 20:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:24
На Зеленом в Волжском Opel протаранил ГАЗель: двое раненыСмотреть фотографии
13:58
В Волгограде 9 мая расширят пешеходную зону вокруг площади Павших борцовСмотреть фотографии
13:35
В Волгоград прибыли члены правительства России и КазахстанаСмотреть фотографии
13:08
Больше уехало, чем приехало: Росстат оценил миграцию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:45
В центре Волгограда 9 мая пропадет интернетСмотреть фотографии
11:41
На Спартановке в Волгограде Mercedes разгромил «Пятерочку»Смотреть фотографииCмотреть видео
11:15
На Набережной Волгограда электросамокат сбил школьницуСмотреть фотографии
11:04
Фальшивое видео с главой Волгограда стали использовать аферистыСмотреть фотографии
10:42
Волгоградцы с Андреем Бочаровым возложили цветы на Аллее ГероевСмотреть фотографии
10:16
Под Волгоградом в ДТП погиб водитель ВАЗ-2115Смотреть фотографии
10:01
На проспекте Университетский на переходе сбили волгоградкуСмотреть фотографии
09:47
В центре Волгограда появились временные туалеты болотного цветаСмотреть фотографии
09:10
Три вида автотоплива подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:22
Два самолета в Москву из Волгограда отменили 8 маяСмотреть фотографии
07:55
Росводресурсы продлили для Волжской ГЭС период больших сбросовСмотреть фотографии
07:31
Дожди и грозы прогнозируют в Волгоградской области в День ПобедыСмотреть фотографии
21:37
Андрей Бочаров вместе с волгоградцами увидел «‎Свет Великой Победы»Смотреть фотографии
21:05
В России хотят ограничить количество содержащихся в МКД животныхСмотреть фотографии
20:39
В Волгограде стартовал показ «‎Света Великой Победы»Смотреть фотографии
20:20
В Волгоград 8 мая прибудет ретропоезд «‎Воинский эшелон»Смотреть фотографии
19:50
«Стала рисовать, излечившись от рака»: в Михайловке скончалась уникальная 90-летняя художницаСмотреть фотографии
19:20
В поселке под Волгоградом зафиксировали очаг бешенстваСмотреть фотографии
18:50
В волгоградском Котово пассажирка «‎Приоры» погибла после столкновения с ЛЭПСмотреть фотографииCмотреть видео
18:47
Под Волгоградом разыскивают лысого пенсионера с провалами памятиСмотреть фотографии
18:07
Останки 188 защитников Сталинграда нашел отряд поисковиков-прокуроровСмотреть фотографии
17:42
До ливнёвок руки не дошли? Волгоградцы сняли на видео затопленные после дождя дорогиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:29
Оперный певец Абдразаков получил 5 миллионов за выступление на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
17:28
В одном из крупнейших парков Волгограда – «Южном парке» прошла высадка первых деревьевСмотреть фотографии
17:12
Проверка после удара током годовалой девочки в лифте началась в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:03
В аэропорту Волгограда отменяются и задерживаются более 10 рейсовСмотреть фотографии
 