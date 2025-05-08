На Спартановке в Волгограде Mercedes разгромил «Пятерочку»

На Спартановке в Волгограде утром 8 мая иномарка протаранила вход в супермаркет «Пятерочку». Последствия – разрушенные крыльцо, пандус и стены – сняли на видео очевидцы. В ГУ МВД России по Волгоградской области ИА «Высота 102» пояснили, что за рулем врезавшегося в магазин Mercedes находился 24-летний мужчина. Однако прав у владельца иномарки не имелось.
К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. Водитель объяснил, что не справился с управлением из-за возникшей технической неисправности.
Автомобиль помещен на специализированную стоянку, составлены протоколы по выявленным нарушениям ПДД – езда без прав, тонировка.
Видео Спартановка City t.me