Волгоградцы с Андреем Бочаровым возложили цветы на Аллее Героев

Общество 08.05.2025 10:42
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08.05.2025 10:42
Памятная акция прошла сегодня, 8 мая, на Аллее Героев. Губернатор Волгоградской области с ветеранами, участниками СВО, руководителями органов исполнительной власти, силовых и правоохранительных ведомств, религиозных конфессий, парламентариями, представителями общественных и молодежных объединений, жителями и гостями города-героя возложили цветы и венки к братской могиле защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й Армий, погибших в боях за Сталинград. Как сообщили V102.RU в администрации региона, память Героев Отечества почтили минутой молчания.
Сегодня к неугасаемому символу памяти народа о павших героях жители несут венки и живые цветы также и жители, и гости Волгограда. Церемонии возложения венков к памятникам проходят и в муниципалитетах.
Напомним, в регионе продолжаются мероприятия, приуроченные к 80-летию Великой Победы. Так, 8 мая на станцию Волгоград-1 прибудет «Воинский эшелон», также состоятся очередные показы в рамках акции «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане и «Великие панорамы» на здании музея-заповедника «Сталинградская битва».
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