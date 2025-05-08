В центре Волгограда появились временные туалеты болотного цвета

Общество 08.05.2025 09:47
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08.05.2025 09:47
В Волгограде появились туалетные кабинки, которые власти обещали установить на майских праздниках. Как сообщает ИА «Высота 102», биотуалеты установлены, в частности, около храма Александра Невского.
Ранее, напомним, сообщалось, что в центре Волгограда появятся 60 пластиковых туалетных модулей для удобства туристов. На эти цели МБУ «Волгоградзеленхоз» потратило около 1,7 миллиона рублей. Победителем запроса котировок и единственным участником стал Карен Маркосян.
В администрации города пояснили, что туалеты установили в связи с проведением большого количества массовых мероприятий в центральной части города. Биокабинки болотного цвета появились на территории Александровского сада, на улице Чуйкова, на нижней и верхней террасах Набережной, улице 13-й гвардейской и в других местах.
Однако, согласно технической документации, туалетные модули установят лишь на несколько дней – до 10 мая. Туристы уедут, а волгоградцы вновь останутся один на один с возникающими иногда проблемами из-за недостатка подобных удобств в городе-герое.
Фото V102.RU
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