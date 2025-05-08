Фальшивое видео с главой Волгограда стали использовать аферисты





Волгоградцев предостерегли от очередной уловки мошенников. Горожанам поступают видеозвонки через один из иностранных мессенджеров якобы от главы города с приглашением поучаствовать в инвестиционных проектах. Кроме того, через личные сообщения рассылаются приглашения на закрытую видеоконференцию с чиновником. Волгоградцев предостерегли от очередной уловки мошенников. Горожанам поступают видеозвонки через один из иностранных мессенджеров якобы от главы города с приглашением поучаствовать в инвестиционных проектах. Кроме того, через личные сообщения рассылаются приглашения на закрытую видеоконференцию с чиновником.

На самом деле это дипфейк-атака, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ресурс «Война с фейками». Мошенники подделали видеоизображение главы Волгограда, а также использовали его голос. Однако фальшивку можно вычислить, обратив внимание на неестественную речь или мимику собеседника, фразы и выражения, не характерные для человека, за которого он себя выдаёт. Также мошенников разоблачает глухой или искаженный голос, как будто «из трубы», размытость видео, что говорит о монтаже.Приглашение на видеоконференцию – тоже подделка. Сообщения рассылаются с номера телефона с московским кодом, кроме того, в тексте присутствуют ошибки.Чтобы не попасться на удочку аферистов, не надо реагировать на звонки незнакомцев. Один из самых надёжных способов — настроить мессенджеры так, чтобы принимать звонки только от контактов из вашей адресной книги.