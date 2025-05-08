Общество

Фальшивое видео с главой Волгограда стали использовать аферисты

Общество 08.05.2025 11:04
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08.05.2025 11:04


Волгоградцев предостерегли от очередной уловки мошенников.  Горожанам поступают видеозвонки через один из иностранных мессенджеров якобы от главы города с приглашением поучаствовать в инвестиционных проектах. Кроме того, через личные сообщения рассылаются приглашения на закрытую видеоконференцию с чиновником.
На самом деле это дипфейк-атака, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ресурс «Война с фейками». Мошенники подделали видеоизображение главы Волгограда, а также использовали его голос. Однако фальшивку  можно вычислить, обратив внимание на неестественную речь или мимику собеседника, фразы и выражения, не характерные для человека, за которого он себя выдаёт. Также мошенников разоблачает  глухой или искаженный голос, как будто «из трубы», размытость видео, что говорит о монтаже.
Приглашение на видеоконференцию – тоже подделка. Сообщения рассылаются с номера телефона с московским кодом, кроме того, в тексте присутствуют ошибки.
Чтобы не попасться на удочку аферистов, не надо реагировать на звонки незнакомцев. Один из самых надёжных способов — настроить мессенджеры так, чтобы принимать звонки только от контактов из вашей адресной книги.
Фото V102.RU (архив)

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