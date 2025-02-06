Кувырок в открытое поле совершил водитель в Волгоградской области

В Старополтавском районе Волгоградской области водитель «Лады Приоры» получил травмы в результате дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль, которым управлял мужчина, слетел с дороги и перевернулся в открытом поле.
По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло накануне, 6 февраля, в 11.30.
– На 50-м километре автодороги «Иловатка-Старая Полтавка-Палласовка-Николаевск» водитель, управляя автомобилем «Лада Приора», не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель доставлен в медучреждение, – говорится в официальном сообщении главка полиции.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области