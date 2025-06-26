Ядовитый борщевик подпортил волгоградскую «Сказку»





В Ворошиловском районе Волгограда местные жители обратили внимание на неухоженный вид парка «Сказка» около ТЮЗа. По словам горожан, покос сорной травы здесь проводят от случая к случаю. В результате бесконтрольно на территории, где отдыхают волгоградцы с маленькими детьми, успели вытянуться навстречу солнцу кусты ядовитых растений.

– Зеленые насаждения в парке «Сказка» забросили и не стригут, не поливают. Все, что посадили за бюджетные деньги, гибнет в зарослях сорняков, – сокрушаются волгоградцы, написавшие в редакцию ИА «Высота 102». – А вишенка на торте – борщевик Сосновского. Очень ядовитое и опасное растение в детском парке.





Не желая мириться с захудалым состоянием территории, жители Ворошиловского района просят районное МБУ приступить наконец к выполнению своих прямых обязанностей. Редакция ИА «Высота 102», в свою очередь, озвучила жалобу горожан администрации Волгограда.

Интересно, что в мэрии, как выяснилось, с ситуацией оказались знакомы и даже назвали точное количество кустов борщевика, которые буквально голыми руками накануне выдрали сотрудники коммунального предприятия. Как оказалось, «заколоситься» в «Сказке» удалось четырем растениям, но все они уже уничтожены – лично в этом накануне убедился корреспондент ИА «Высота 102».





Жители Ворошиловского района, добавим, надеются, что столь же беспощадно, как и ядовитый сорняк, коммунальщики удалят и другие портящие «Сказку» растения.

Фото: читатели ИА «Высота 102», администрация Волгограда