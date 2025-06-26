Силовики достигли цели в аэропорту «Сталинград»





В аэропорту «Сталинград» 26 июня состоялись антитеррористические учения, организованные оперативным штабом Волгоградской области. Силовики, сообщает ИА «Высота 102», тренировались пресекать теракты на объектах транспортной инфраструктуры и воздушных судах, а также оттачивали межведомственное взаимодействие в случае таких ситуаций.

По итогам учений, заявили в Оперштабе, все цели были достигнуты.

– В учении принимали участие подразделения из состава сил и средств оперативного штаба Волгоградской области и оперативных групп в муниципальных образованиях городской округ – город-герой Волгоград и Городищенский район Волгоградской области.Задачи учения решены в полном объеме, цели достигнуты, – говорится в официальном сообщении по итогам дня.