Конфиденциальность сообщений в WhatsApp вновь вызвала вопросы в Госдуме





Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связям Антон Немкин вновь усомнился в конфиденциальности сообщений, которыми россияне обмениваются в популярном мессенджере WhatsApp. На размышления депутата ГД подтолкнула новая функция краткого пересказа сообщений, которая уже доступна англоязычным пользователям.

– Экстремистская Meta*, принадлежащая мессенджеру WhatsApp, включила функцию краткого пересказа сообщений, который пользователь не прочёл или не хочет читать, – сообщил Немкин со ссылкой на The Verge. – Пока на английском, до конца года и на других языках. Утверждается, что читать переписку будут только роботы, люди не смогут. Нововведение WhatsApp со смягчением краткого пересказа сообщений — это еще одно подтверждение того, что конфиденциальность в мессенджерах крупных транснациональных платформ остается под вопросом.

– Даже если окажется, что переписку читают лишь алгоритмы, пользователю остается лишь думать о слове: ни технические гарантии, ни независимые проверки таких заявлений обычно не выполняются, – поясняет Немкин.

Там, где есть машинный доступ, рано или поздно возникает и человек, настаивает депутат.

– Причём сам пользователь не может контролировать этот процесс – он не знает, где именно хранятся данные, как долго, кто имеет к ним доступ и с какой Целью, – цитата.

И далее, рассуждая о других существующих мессенджерах, Антон Немкин резюмирует: «Учитывая статус Меты* в России, отказ от ее сервисов – это не только вопрос удобства, но и гигиены».

*Компания запрещена в России