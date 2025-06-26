Общество

Конфиденциальность сообщений в WhatsApp вновь вызвала вопросы в Госдуме

Общество 26.06.2025 19:46
0
26.06.2025 19:46


Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связям Антон Немкин вновь усомнился в конфиденциальности сообщений, которыми россияне обмениваются в популярном мессенджере WhatsApp. На размышления депутата ГД подтолкнула новая функция краткого пересказа сообщений, которая уже доступна англоязычным пользователям. 

– Экстремистская Meta*, принадлежащая мессенджеру WhatsApp, включила функцию краткого пересказа сообщений, который пользователь не прочёл или не хочет читать, – сообщил Немкин со ссылкой на The Verge. – Пока на английском, до конца года и на других языках. Утверждается, что читать переписку будут только роботы, люди не смогут. Нововведение WhatsApp со смягчением краткого пересказа сообщений — это еще одно подтверждение того, что конфиденциальность в мессенджерах крупных транснациональных платформ остается под вопросом.  

– Даже если окажется, что переписку читают лишь алгоритмы, пользователю остается лишь думать о слове: ни технические гарантии, ни независимые проверки таких заявлений обычно не выполняются, – поясняет Немкин. 

Там, где есть машинный доступ, рано или поздно возникает и человек, настаивает депутат.

– Причём сам пользователь не может контролировать этот процесс – он не знает, где именно хранятся данные, как долго, кто имеет к ним доступ и с какой Целью, – цитата. 

И далее, рассуждая о других существующих мессенджерах, Антон Немкин резюмирует: «Учитывая статус Меты* в России, отказ от ее сервисов – это не только вопрос удобства, но и гигиены».

*Компания запрещена в России  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
26.06.2025 21:18
Общество 26.06.2025 21:18
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2025 20:56
Общество 26.06.2025 20:56
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2025 20:41
Общество 26.06.2025 20:41
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2025 20:17
Общество 26.06.2025 20:17
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2025 18:07
Общество 26.06.2025 18:07
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2025 17:45
Общество 26.06.2025 17:45
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2025 17:14
Общество 26.06.2025 17:14
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2025 16:25
Общество 26.06.2025 16:25
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2025 16:04
Общество 26.06.2025 16:04
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.06.2025 15:39
Общество 26.06.2025 15:39
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2025 14:58
Общество 26.06.2025 14:58
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2025 14:46
Общество 26.06.2025 14:46
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2025 14:33 Реклама
Общество 26.06.2025 14:33 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.06.2025 13:54
Общество 26.06.2025 13:54
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2025 13:50
Общество 26.06.2025 13:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:18
Волгоградец лишился Volkswagen и Kaiyi из-за полумиллионного долга по штрафамСмотреть фотографии
20:56
Силовики достигли цели в аэропорту «Сталинград»Смотреть фотографии
20:41
Ядовитый борщевик подпортил волгоградскую «Сказку»Смотреть фотографии
20:17
«Разворотили и бросили»: в Волгограде перед недельным штормом оставили без крыши МКД на ул. ОгарёваСмотреть фотографии
19:46
Конфиденциальность сообщений в WhatsApp вновь вызвала вопросы в ГосдумеСмотреть фотографии
19:09
Волгограду выделят на развитие электротранспорта часть от 4 млрд рублейСмотреть фотографии
18:40
Стреляли в воздух и по колесам: полиция опубликовала видео погони за компанией камышанСмотреть фотографииCмотреть видео
18:11
Вдовец умершей от COVID-19 фельдшера 5 лет добивался выплаты за ее смертьСмотреть фотографии
18:07
В Камышине из-за непогоды отложили празднование Дня молодёжи на 4 июляСмотреть фотографии
17:45
Волгоградцам рассказали, где заработать 158 тысяч рублейСмотреть фотографии
17:19
Волгоградский «Ротор» арендовал Кирилла НикишинаСмотреть фотографии
17:14
В облкомприроды опровергли заявление Росприроднадзора о загрязнении берегов МедведицыСмотреть фотографии
16:41
В Волгограде застройщик «Синара-Девелопмент» рассказал об инновациях и особой философии новых ЖКСмотреть фотографии
16:32
В Волгограде СОБР взял штурмом особняк организатора незаконной миграцииСмотреть фотографииCмотреть видео
16:25
Гром грянул: перекресток в Волгограде обнесли заборами после жуткого наезда грузовика на женщинуСмотреть фотографии
16:04
С 1 июля изменятся правила обращения с медицинскими отходамиСмотреть фотографии
15:58
В Волгограде Александр Пак попросил о рассмотрении дела присяжнымиСмотреть фотографии
15:39
Под Волгоградом в селе выявили вспышку бруцеллезаСмотреть фотографии
14:58
В Волгограде 28 июня простятся с преподавателем ВГИИК Марией ДукойСмотреть фотографии
14:49
Дед погибшего на СВО волгоградца доказал в суде право на выплатыСмотреть фотографии
14:46
Самые популярные госпаблики назвали в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:33
ТМК расширила сферу применения отходов производства с помощью научных разработокСмотреть фотографии
14:17
Плата за коммуналку вырастет в Волгоградской области с 1 июля: смотрим, на сколькоСмотреть фотографии
13:54
Волгоградская область заключила соглашение с РосрыболовствомСмотреть фотографии
13:50
Ковчег с мощами святителя Тихона прибудет в Волгоград 4 июляСмотреть фотографии
13:37
Под Волгоградом во время грозы загорелся жилой домСмотреть фотографииCмотреть видео
13:35
Кадровая стратегия: волгоградская компания нацелилась на воспитание лидеров завтрашнего дняСмотреть фотографии
13:24
В Волгограде обнаружили сделанное из порошка сливочное маслоСмотреть фотографии
12:59
Волгоградская чиновница Анна Елисеева попытается выйти из СИЗО 2 июляСмотреть фотографии
12:58
В Волжском заработают тревожные сирены 26 и 27 июняСмотреть фотографии
 