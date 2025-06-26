Волгоградец лишился Volkswagen и Kaiyi из-за полумиллионного долга по штрафам

Пять автомобилей были изъяты у владельцев-должников по итогам межведомственных рейдов, которые провели сотрудники УФСПП совместно с коллегами из ФСБ и ГУ МВД в областном центре. По данным УФСПП по Волгоградской области, по итогам рейда составлены 23 акта описи и ареста имущества, проверены несколько сотен владельцев транспортных средств. Большинство должников не захотели терять имущество и на месте погасили задолженность на общую сумму 1,7 млн рублей.
А четверо жителей региона не смогли найти средств для оплаты задолженности. Их транспортные средства были изъяты и направлены на ответственное хранение.
Среди них - автомобили Volkswagen Polo и Kaiyi, принадлежащие жителю Дзержинского района Волгограда. Мужчина накопил долги по штрафам ГИБДД на сумму 560 тысяч рублей, кроме того, он должен оплатить 280 тысяч рублей исполнительского сбора.
Изъятые автомобили готовят к оценке и последующей реализации в счет погашения долгов.
Фото УФСПП по Волгоградской области