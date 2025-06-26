Общество

«Разворотили и бросили»: в Волгограде перед недельным штормом оставили без крыши МКД на ул. Огарёва

Общество 26.06.2025 20:17
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26.06.2025 20:17


В Ворошиловском районе Волгограда жильцы четырёхэтажного жилого дома № 31 на ул. Огарёва из-за несвоевременного обновления крыши вынуждены принимать в своих жилищах импровизированный душ и прощаться с отделкой комнат. Как сообщает ИА «Высота 102», недавно региональный фонд капитального ремонта профинансировал замену кровельного покрытия, но в результате июньские ливни дом встретил фактически без него. 


– Во время дождей у нас затопило верхние этажи. Строители сняли крышу и не обеспечили хотя бы временную защиту на случай непогоды. В результате влага потоками хлынула сначала на чердак, а затем и в жилые помещения. У меня пострадала отделка потолка и стен. Частично досталось и мебели. Лишь чудом не закоротило проводку, – рассказала одна из местных жительниц.

При этом волгоградка уверяет, что ранее проблем с крышей не было, и почему фонд начал капремонт дома именно с этого вида работ – для неё загадка.

– В прошлом году у собственников были собраны документы и личные данные, но насчёт обновления крыши даже разговора не было, – продолжила женщина.


Интересно, что ремонт по указанному адресу весной начался не только неожиданно, но и в строгой конспирации.

– Когда пошли ливни, а крыша дома так и осталась разобрана, мы сразу же начали бить тревогу. Но неожиданно выяснилось, что помощи ждать неоткуда. Ни у кого из нас не оказалось контактов строителей, раскурочивших чердак. Не было никакой информации вывешено и у подъездов. Ни названия фирмы, ни сроков, ни контактов. Вообще ничего. В УК тоже данных о строителях не оказалось. Более того, отсутствовала какая-либо информация о проводимых работах и на сайте Фонда капитального ремонта. Пришлось обращаться к региональному оператору. Лишь здесь мне сообщили, что кровельными работами в доме занимается компания «Архитектор», – рассказала женщина. 


Однако, по словам волгоградки, больше ей в фонде помочь ничем не смогли. Специалисты развели руками, заявив, что их дело маленькое – выделить деньги и заключить контракт. А как уж всё потом сложится – целиком и полностью ответственность подрядной организации. При этом по предоставленному номеру телефона волгоградка так и не смогла дозвониться строителям.

– Деньги собирать – собирают, а как до дела доходит – все в кусты. Никакого контроля и помощи. Кто же нам теперь заплатит за повреждённое имущество, – задаётся вопросом жительница дома.

После информационного запроса редакции ИА «Высота 102» к решению ситуации подключился Госжилнадзор.

– Между УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» и подрядчиком в мае 2024 года был заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома № 31 по ул. Огарева Волгограда со сроком выполнения обозначенных работ до 1 января 2025 года. С целью обеспечения завершения капитального ремонта надлежащего качества и в срок инспекцией в адрес фонда выдано соответствующее предостережение, — подчеркнули в надзорном ведомстве.


При этом нести ответственность за нанесённый собственникам ущерб, судя по всему, предстоит страховой фирме.

– Заключенным договором на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 31 по ул. Огарева предусмотрено, что подрядчик страхует, в том числе, риск причинения вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при выполнении работ на сумму 100% от стоимости строительно-монтажных работ. Подрядчик обязан самостоятельно нести материальную ответственность за повреждение по его вине и обязан возмещать заказчику и третьим лицам стоимость причиненного ущерба либо устранить ущерб собственными силами, – сообщили журналистам в УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов».

Специалисты также заверили, что после запроса информагентства подрядчик непременно устранит течь и укроет перекрытия для защиты от осадков. Ситуация в доме взята на контроль как Госжилнадзором, так и фондом капитального ремонта.

Отметим, в свою очередь собственники подтвердили, что кровельные работы действительно возобновились. Но сколько ещё дождей четырёхэтажному дому предстоит пережить с открытой крышей до конца года – тревожный вопрос. 

Фото: читатели ИА «Высота 102»

Коллаж: Алексей Костяков

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