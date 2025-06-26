В Камышине из-за непогоды отложили празднование Дня молодёжи на 4 июля





Администрация Камышина сообщила о переносе празднования Дня молодёжи. Из-за резкого ухудшения погодных условий гуляния будут отложены с 27 июня на 4 июля.

- По прогнозу синоптиков завтра в Камышине ожидается усиление с порывами ветра до 20 м/с, а также сильный и затяжной дождь. В эти минуты ливень уже начался. Из-за этого и было принято решение о переносе, - рассказала журналистам директор городского центра «Планета молодых» Наталья Ефимова.

Напомним, ранее власти Камышина анонсировали масштабную программа празднований в парке Текстильщик. С 17:00 до 19:00 здесь должны были открыться интерактивные площадки местных патриотических клубов и молодёжных центров, а также стартовать спортивные соревнования. В 18:00 был запланирован танцевальный флэш-моб, награждение активистов и посвящение школьников в «Движение первых». В 18:30 волгоградский велоклуб должен был показать специальную шоу-программу. В 19:00 состояться концерт групп «Кума» и «Патифон», а в 20:30 дискотека.

Отметим, по информации организаторов, все запланированные праздничные мероприятия состоятся 4 июля.