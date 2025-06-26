Волгоградцам рассказали, где заработать 158 тысяч рублей





Эксперты рейтинга сервиса hh.ru по итогам полугодия рассказали о самых высокооплачиваемых профессиях в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на исследование, 158 тысяч рублей в месяц в регионе могут получать токари.

Также в топ попали геодезисты с заработной платой в 150 тысяч рублей в месяц, прорабы с зарплатой в 149 тысяч, и директоры по персоналу – 143 тысячи.

Особо ценятся в регионе маляры и монтажники. За месяц специалисты смогут заработать 124 и 122 тысячи рублей, соответственно. Замыкают топ сварщики и курьеры, которые могут получать 117 и 114 тысяч рублей в месяц.