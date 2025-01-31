В Волгограде 18-летний петербуржец погиб, выпав с балкона 13 этажа





В Советском районе Волгограда выясняют обстоятельства гибели 18-летнего жителя Санкт-Петербурга, тело которого было обнаружено под окнами 16-этажного жилого дома. Как сообщает V102.RU, при падении с высоты молодой человек получил травмы несовместимые с жизнью.

По данным информагентства, трагедия случилась в доме №13 по улице Тимирязева в ЖК «Новый свет». Юноша находился в гостях у друзей и выпивал. Трагедия произошла поздним вечером 30 января. Предположительно, парень выпал с общего балкона на 13 этаже многоэтажного дома. Он упал с высоты на козырек подъезда и получил серьезные травмы.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: Жесть Волгоград / t.me