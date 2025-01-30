В Волжском бухгалтеру автосервиса грозит 10 лет за хищение из кассы миллиона рублей





Прокуратура города Волжского Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летней местной жительницы, которая обвиняется в присвоении более 1 миллиона рублей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональную прокуратуру, бухгалтеру коммерческой фирмы за содеянное грозит до 10 лет лишения свободы.

Установлено, что в марте 2023 года волжанка устроилась в коммерческую организацию по ремонту автомобилей и продаже запчастей. Фигурантка уголовного дела в силу занимаемой должности брала из кассы наличные и вносила недостоверные сведения в документацию, тем самым занижая остаток. Также обвиняемая принимала наличные от покупателей и сотрудников, часть из которых похищала.

Всего ей удалось присвоить с марта по декабрь 2023 года более 1,1 миллиона рублей. Свою вину она полностью признала.

- Прокуратура Волжского посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения по существу в городской суд, - добавили в ведомстве.