



30 января в Центральном районе Волгограда столкнулись два легковых автомобиля. Как сообщает ИА «Высота 102», во второй половине дня на проезжей части вблизи парковки ТРК «Европа» «Лада» врезалась в такси.

- Примерно в 12:00 водитель, управляя автомобилем LADA Priora, при выезде с прилегающей территории торгово-развлекательного центра на пр. Ленина совершил столкновение с автомобилем такси марки Volkswagen Polo, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По информации правоохранительных органов, медицинская помощь потребовалась четверым пострадавшим, в числе которых водитель и пассажир иномарки, а также двое пассажиров «Лады».

В свою очередь в комитете здравоохранения Волгоградской области журналистам уточнили, что после ДТП госпитализированы были трое: мужчина 22 лет и две женщины 20 и 64 лет.

- Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Они доставлены в больницу скорой медицинской помощи №25, - добавили в пресс-службе.

Отметим, обстоятельства аварии в настоящее время устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.

Фото из архива ИА «Высота 102»