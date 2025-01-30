Происшествия

В Волгограде госпитализировали троих пострадавших в ДТП с такси у ТРК «Европа»

Происшествия 30.01.2025 14:59
0
30.01.2025 14:59


30 января в Центральном районе Волгограда столкнулись два легковых автомобиля. Как сообщает ИА «Высота 102», во второй половине дня на проезжей части вблизи парковки ТРК «Европа» «Лада» врезалась в такси.

- Примерно в 12:00 водитель, управляя автомобилем LADA Priora, при выезде с прилегающей территории торгово-развлекательного центра на пр. Ленина совершил столкновение с автомобилем такси марки Volkswagen Polo, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По информации правоохранительных органов, медицинская помощь потребовалась четверым пострадавшим, в числе которых водитель и пассажир иномарки, а также двое пассажиров «Лады».

В свою очередь в комитете здравоохранения Волгоградской области журналистам уточнили, что после ДТП госпитализированы были трое: мужчина 22 лет и две женщины 20 и 64 лет.

- Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Они доставлены в больницу скорой медицинской помощи №25, - добавили в пресс-службе.

Отметим, обстоятельства аварии в настоящее время устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
30.01.2025 14:46
Происшествия 30.01.2025 14:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.01.2025 11:53
Происшествия 30.01.2025 11:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.01.2025 11:48
Происшествия 30.01.2025 11:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.01.2025 11:05
Происшествия 30.01.2025 11:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.01.2025 08:25
Происшествия 30.01.2025 08:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.01.2025 16:27
Происшествия 29.01.2025 16:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.01.2025 14:32
Происшествия 29.01.2025 14:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.01.2025 14:21
Происшествия 29.01.2025 14:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.01.2025 14:13
Происшествия 29.01.2025 14:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.01.2025 12:10
Происшествия 29.01.2025 12:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.01.2025 11:35
Происшествия 29.01.2025 11:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.01.2025 10:18
Происшествия 29.01.2025 10:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.01.2025 09:45
Происшествия 29.01.2025 09:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.01.2025 09:09
Происшествия 29.01.2025 09:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.01.2025 08:50
Происшествия 29.01.2025 08:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:55
На очереди сотни офицеров: боевые командиры подтвердили невиновность генерала Попова в судеСмотреть фотографии
16:35
Билайн.аналитика: трафик на RUTUBE с начала 2024 года вырос более чем в четыре разаСмотреть фотографии
15:57
«Старая гвардия уходит»: в Волгограде простились с легендарным тренером Михаилом УлымовымСмотреть фотографии
15:47
Депутат Госдумы готовит запросы силовикам после передачи Андрея МалаховаСмотреть фотографии
15:30
В Волгограде осудят инженера за обрушение потолка при капремонте в доме-памятникеСмотреть фотографии
15:20
В Урюпинске простятся с 47-летним участником СВО Павлом ЮриковымСмотреть фотографии
15:04
В Волгоградской области вырос спрос на раскладушки и смартфоны с искусственным интеллектомСмотреть фотографии
14:59
В Волгограде госпитализировали троих пострадавших в ДТП с такси у ТРК «Европа»Смотреть фотографии
14:46
В Волгограде водитель BMW X5 собрал «комбо» из нарушений по пути в аптекуСмотреть фотографииCмотреть видео
14:25
Работать на опережение потребовал Бочаров от волгоградских чиновников и организаций ЖКХСмотреть фотографии
14:20
В России в 2025 году начнут продавать алкоголь по биометрииСмотреть фотографии
14:11
Таможня передала на СВО конфискованную в Волгоградской области мототехникуСмотреть фотографии
14:00
Опровержение
13:49
Волгоградские больницы оснастили новым медоборудованиемСмотреть фотографии
13:05
В Волгограде директора провалившей расчистку Ахтубы фирмы заподозрили в мошенничествеСмотреть фотографии
13:02
Спускался по простыням: в Волгограде студент ВГАФКа упал с 3 этажа общежитияСмотреть фотографии
12:52
«Доктор Вера», надежда, любовь: завершились съемки военной драмы по повести Бориса ПолевогоСмотреть фотографии
12:38
Волгоградца осудили за оправдание террористической атаки на Белгородскую областьСмотреть фотографииCмотреть видео
11:53
Волгоградец лишился Audi A7 из-за долгов и подозрительного поведенияСмотреть фотографии
11:48
Остались лишь снасти да сапоги: под Волгоградом пропавшего рыбака ищут водолазыСмотреть фотографии
11:30
До лучших времён: Госдума решила вновь заморозить коммунальную пеню на уровне 9,5%Смотреть фотографии
11:26
Вторая жизнь старым вещам: под Волгоградом подвели итоги конкурса поделок из вторсырьяСмотреть фотографии
11:23
В Волгограде 2 февраля перекроют Нулевую продольную из-за забегаСмотреть фотографии
11:20
Александр Клещенко усилил оборону волгоградского «Ротора»Смотреть фотографии
11:05
Крики и продукты на полу: в Волгограде покупатель разгромил магазин «Магнит»Смотреть фотографииCмотреть видео
10:50
В Палласовке реконструируют СК «Колос» и возведут крытый ФОК за 272 млн рублейСмотреть фотографии
10:34
«Динамо-Синара» 30 января в Астрахани вступит в борьбу за Кубок России Смотреть фотографии
10:03
В Волгоградской области неожиданно подешевели овощиСмотреть фотографии
09:40
В двух парках Волгограда 2 февраля развернут полевые кухни и музыкальные привалыСмотреть фотографии
09:26
Волгоградцам вернули воду после ремонта трубопровода на улице ШтеменкоСмотреть фотографии
 