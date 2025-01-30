



В Урюпинском районе Волгоградской области к поискам пропавшего без вести рыбака подключились водолазы. Как сообщает ИА «Высота 102», полицейским удалось обнаружить место, где, предположительно, 67-летний мужчина ловил рыбу.





- В ходе поисковых мероприятий на берегу реки Хопёр, в 5 километрах от х. Петровского, полицейскими был обнаружен велосипед разыскиваемого. В нескольких метрах от берега во льду реки имеется полынья, неподалёку от которой полицейскими были обнаружены рыболовные принадлежности и резиновые сапоги, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, пенсионер уехал на рыбалку 27 января. Это не первый случай пропажи рыбаков на водоёмах Волгоградской области. Из-за особенности погодных условий в настоящее время на реках, озёрах и прудах региона ледовый покров существенно потерял прочность, что создаёт для вышедших на него граждан риски провалиться под воду.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области