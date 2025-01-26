Под Волгоградом очевидцы вытащили из Волги тело утонувшего рыбака





25 января в акватории Волги вблизи села Горная Пролейка Дубовского района Волгоградской области местные жители вытащили из воды окоченевший труп рыбака. Как сообщает ИА «Высота 102» 68-летний мужчина провалился под лёд, но какое-то время звал на помощь и до последнего пытался выбраться из полыньи.





На место прибежали его односельчане. Однако подобраться к любителю зимнего лова долгое время не удавалось из-за опасности дальнейшего разрушения ледового покрова.

Решить проблему удалось лишь когда на берег принесли трос и надувную лодку для подстраховки. По информации очевидцев, к этому моменту мужчина уже не подавал признаков жизни.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что к ним информация о произошедшем не поступала. При этом в региональном управлении СК России гибель рыбака подтвердили, уточнив, что по факту гибели пожилого мужчины организована проверка. По предварительной информации, на теле пенсионера не были обнаружены признаки насильственной смерти.

Фото и видео: Жесть. Камышин / t.me