Спорт

«Динамо-Синара» 30 января в Астрахани вступит в борьбу за Кубок России 

Спорт 30.01.2025 10:34
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30.01.2025 10:34


Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 30 января, на выезде проведут первый матч четвертьфинала Кубка России против «Астраханочки». Начало матча в 17-30 ч. Прямая трансляция игры будет доступна на сайте Федерации гандбола России, сообщает V102.RU. 

Напомним, «Динамо-Синара» является действующим бронзовым призером турнира. В прошлом сезоне бело-голубые на пути к завоеванию медалей также встречались с астраханской командой в 1/4 финала. При этом тогда первую встречу соперники проводили в Волгограде, где хозяйки уверенно выиграли - 31:24. В ответном поединке астраханки оказались сильнее со счетом 30:27. Но по сумме двух матчей «Динамо-Синара» вышло в «Финал четырех» Кубка страны, в котором тогда еще команда под руководством Олега Кулешова обыграла тольяттинскую «Ладу» в матче за третье место и завоевала бронзу второго по значимости российского турнира.

Участие в прошлогоднем «Финале четырех» позволило «Динамо-Синаре» в нынешнем розыгрыше стартовать сразу со стадии четвертьфинала, тогда как «Астраханочка» начала выступление с 1/8 финала, где подопечные Михаила Измайлова в одном поединке на своей площадке оказались сильнее звенигородской «Звезды» со счетом 29:23. 

В нынешнем розыгрыше Суперлиги «Динамо-Синара» дважды встречалось с «Астраханочкой», являющейся действующим бронзовым призером национального чемпионата, и оба раза уступило - 3 октября на «Динамо Арене» географические соседи оказались сильнее со счетом 27:20, а во втором круге 21 декабря на выезде бело-голубые проиграли - 22:29. Теперь у подшефных Евгения Дмитриева есть хорошие шансы взять реванш за эти чувствительные поражения. 

Волгоградские гандболистки в прошлом матче 25 января на победной ноте завершили первую часть предварительного этапа Суперлиги, на выезде уверенно одолев ижевский «Университет» со счетом 37:27. Бело-голубые заняли седьмое место по итогам первой части чемпионата. Второй этап квалификации Суперлиги начнется для «Динамо-Синары» 11 февраля домашним матчем с майкопским клубом АГУ-«Адыиф». 

А пока бело-голубые бросят все силы на двухматчевое противостояние с «Астраханочкой». Вторая и решающая игра серии пройдет в Волгограде 4 февраля.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото Павла Мирошкина/V102.RU (архив)

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